Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вернулось солнце». Гвардиола объяснил, почему «Ман Сити» лучше играет весной

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, почему его команда демонстрирует более качественную игру весной. В воскресенье, 12 апреля, «горожане» встретятся с «Челси» в матче 32-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, это происходит из-за суровой зимы. Когда возвращается солнце, наступает весна, наш дух поднимается, и мы чувствуем себя лучше. Поэтому команда и выигрывает матчи. Вот почему в этом сезоне мы не так хороши, потому что погода плохая…» — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После 30 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 61 очко и занимает второе место, отставая от лидирующего «Арсенала» на девять очков, однако у «горожан» есть две игры в запасе.

Материалы по теме
Гвардиола объяснил, почему он «очень зол» на Бернарду Силву

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android