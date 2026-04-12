«Вернулось солнце». Гвардиола объяснил, почему «Ман Сити» лучше играет весной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, почему его команда демонстрирует более качественную игру весной. В воскресенье, 12 апреля, «горожане» встретятся с «Челси» в матче 32-го тура АПЛ.

«Думаю, это происходит из-за суровой зимы. Когда возвращается солнце, наступает весна, наш дух поднимается, и мы чувствуем себя лучше. Поэтому команда и выигрывает матчи. Вот почему в этом сезоне мы не так хороши, потому что погода плохая…» — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После 30 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 61 очко и занимает второе место, отставая от лидирующего «Арсенала» на девять очков, однако у «горожан» есть две игры в запасе.

