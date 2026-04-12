Челестини: нам очень нужны очки, но в первую очередь необходимо проводить хорошие матчи

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил о необходимости хорошей игры для набора очков в матче с «Сочи» в 24-м туре Мир РПЛ. Армейцы после возобновления сезона потерпели три поражения в первых трёх матчах, но затем одержали две победы. Встреча проходит в данный момент в Москве, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Сочи».

— Команда может выйти на третье место, при этом игра с аутсайдером. На что вы делаете акцент, чтобы не допустить расслабленности игроков?

— Нам сейчас очень сильно нужны очки, но в первую очередь нам необходимо проводить хорошие матчи, чтобы поднять себе настроение. Мы выходим из тяжёлого положения и не хотим возвращаться к той игре, которую показывали в начале этого года. Мы постоянно мучимся с командами из нижней части турнирной таблицы. Будет много борьбы, и если мы не проведём хорошую игру, то не сможем набрать очки, и ребята это знают.

— Входят в практику ранние игры, в прошлый раз вы днём играли с «Акроном», есть ли специальный план подготовки к таким встречам?

— Мне не нравится играть ранние матчи, но это вопрос личных предпочтений. Будучи игроком, я не любил играть подобные матчи, я люблю играть в восемь вечера при включённом освещении, это что‑то особенное для меня.

— Что выделяет «Сочи» на фоне других команд, несмотря на место в таблице?

— С «Рубином» они не заслужили проиграть. Сочинцы создали намного больше моментов, они пытаются играть в комбинационный футбол без длинных передач. Со «Спартаком» они играли в четыре защитника и пытались как можно больше владеть мячом на половине красно‑белых. Эта команда пытается, не нужно кого‑то выделять, они очень храбры вместе, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».