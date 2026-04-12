Мбаппе пропустил тренировку «Реала» из-за дискомфорта в связи с рассечением брови — MD

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не принимал участия в тренировке из-за дискомфорта, который он испытывает в связи с рассечением брови, полученным в матче 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Французский форвард получил повреждение на 88-й минуте встречи с «Жироной» после удара по лицу от Витора Рейса в штрафной гостей. Главный судья встречи Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол в указанном эпизоде и не назначил 11-метровый удар в пользу «сливочных».

15 апреля «Реал» встретится с «Баварией» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В первой игре мадридская команда уступила со счётом 1:2.

