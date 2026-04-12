«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ростов» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелёхин, Чистяков, Семенчук, Миронов, Щетинин, Кучаев, Мохеби, Роналдо, Сулейманов.

«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Барко, Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 41 очко в 23 играх, а отставание от «Локомотива» с третьей строчки составляет три очка. «Ростов» с 25 набранными очками располагается на 10-м месте.