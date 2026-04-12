«Со стабильностью проблемы даже у «Реала». Шишкин — о спаде «Балтики» в результатах весной

Бывший игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Роман Шишкин высказался о спаде в результатах калининградской «Балтики». В последних двух турах Мир Российской Премьер-Лиги балтийцы сыграли вничью со счётом 2:2 с «Пари Нижний Новгород» и махачкалинским «Динамо».

«Честно говоря, должен же был когда-то случится спад «Балтики». Команда приятно удивляла в первой части чемпионата, но когда-то везение, сумасшедший настрой должны были закончиться. Я бы не сказал, что по игре «Балтика» забуксовала. Команда хорошо выглядит физически, так же нагнетает и играет в свой футбол. Здесь можно списать на какое-то везение соперников и неудачу «Балтики». Во многих случаях зимняя пауза становится негативной для многих команд. Если оценивать «Балтику» как команду-дебютанта, то я бы нашёл больше положительных моментов, чем отрицательных. Команда перевыполняет свой план на сезон. У любой команды бывают спады. Со стабильностью у многих команд проблемы, даже у «Реала», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Роман Шишкин: «Спартак» не показывает фееричный футбол, но есть результат
