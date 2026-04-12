Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Машук-КМВ» поставил рекорд России по количеству ничьих подряд

Комментарии

Пятигорский клуб «Машук-КМВ», выступающий в Leon-Второй лиге, установил рекорд России по количеству матчей подряд с ничейным результатом. В 8-м туре второго этапа группы «Золото» Дивизиона А команда сыграла вничью с «Сибирью» (2:2).

Россия — Leon-Вторая лига А . Группа Золото. 2-й этап. 8-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
Окончен
2 : 2
Машук-КМВ
Пятигорск
1:0     2:0     2:1     2:2    

В семи предыдущих матчах «Машука» в турнире также не был выявлен победитель. Ранее рекорд принадлежал московскому «Динамо», которое семь раз подряд сыграло вничью в 1998 году. В сезоне-2015/2016 армавирское «Торпедо», которым тогда руководил нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин, выдало серию из пяти ничьих.

«Машук-КМВ» располагается на шестом месте в турнирной таблице с восемью очками после восьми игр.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android