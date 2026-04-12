«Машук-КМВ» поставил рекорд России по количеству ничьих подряд

Пятигорский клуб «Машук-КМВ», выступающий в Leon-Второй лиге, установил рекорд России по количеству матчей подряд с ничейным результатом. В 8-м туре второго этапа группы «Золото» Дивизиона А команда сыграла вничью с «Сибирью» (2:2).

В семи предыдущих матчах «Машука» в турнире также не был выявлен победитель. Ранее рекорд принадлежал московскому «Динамо», которое семь раз подряд сыграло вничью в 1998 году. В сезоне-2015/2016 армавирское «Торпедо», которым тогда руководил нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин, выдало серию из пяти ничьих.

«Машук-КМВ» располагается на шестом месте в турнирной таблице с восемью очками после восьми игр.