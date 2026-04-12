Компани: Кан призывает Мусиалу не ехать на ЧМ? Он сам бы поехал даже с переломами

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на слова бывшего вратаря сборной Германии Оливера Кана, высказавшего мнение, что полузащитнику мюнхенской команды Джамалу Мусиале стоит пропустить чемпионат мира 2026 года из-за не лучшей формы.

«Джамал Мусиала пока не в лучшей форме, но это нормально. Он прогрессирует. Пожалуйста, будьте терпеливы с ним, он на правильном пути. Сегодняшняя игра [с «Санкт-Паули»] стала шагом в правильном направлении.

Я однажды видел Оливера Кана на тренировке. Это было невероятно. Он бы поехал на чемпионат мира со сломанной рукой и сломанной ногой. Это комплимент», — приводит слова Компани Goal.

