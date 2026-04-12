Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани: Кан призывает Мусиалу не ехать на ЧМ? Он сам бы поехал даже с переломами

Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на слова бывшего вратаря сборной Германии Оливера Кана, высказавшего мнение, что полузащитнику мюнхенской команды Джамалу Мусиале стоит пропустить чемпионат мира 2026 года из-за не лучшей формы.

«Джамал Мусиала пока не в лучшей форме, но это нормально. Он прогрессирует. Пожалуйста, будьте терпеливы с ним, он на правильном пути. Сегодняшняя игра [с «Санкт-Паули»] стала шагом в правильном направлении.

Я однажды видел Оливера Кана на тренировке. Это было невероятно. Он бы поехал на чемпионат мира со сломанной рукой и сломанной ногой. Это комплимент», — приводит слова Компани Goal.

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android