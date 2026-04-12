Бывший тренер женской «Метты» Никита Ковальчук высказался о назначении Эты в «Унион»

Бывший главный тренер женского клуба «Метта» и победитель женского Кубка Латвии Никита Ковальчук высказался о назначении 34-летней Мари-Луизе Эты на пост главного тренера берлинского «Униона». Специалистка будет руководить клубом Бундеслиги до конца сезона-2025/2026.

«В Германии, как всегда, впереди планеты футбольной — теперь они назначили женщину на пост главного тренера в мужской Бундеслиге! Теперь Мари-Луизе Эта — главный тренер «Унион» Берлин! И тут много важного — они сделали это не ради хайпа, не повестку поддержать, а потому что «а почему нет?» А в чём разница? Человек прошёл все вертикали академии, работала ассистентом. Заслужила повышение. Как и любой другой человек, только она женщина. И в этом самое важное — не делать разницы. Потому что её реально нет. Не выпячивать, не делать вид, что это нормально и круто, а реально осознавать, что это норма. Тогда в сумасшедшем нашем мире хоть на толику станет лучше. Поздравляю тренера и желаю удачи!

Мне вот почти 40 лет. И к этому возрасту у меня уже много простых тест-факторов, которые убирают ненужных мне людей. Один из них — реакция на что-то, где женщина «заходит» на территорию мужчин. Вот все эти «Ну биология/психология/гормоны». Сразу становится ясно. У меня есть дочь. И она может стать кем угодно. Если приложит усилия и знания. А те, кто будут говорить, что она что то «не может» лишь потому, что «женщина», — будут иметь дело со мной. И идти к чёрту! Всегда», — написал Ковальчук в телеграм-канале.