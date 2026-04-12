Мбаппе показал рассечение, полученное в матче с «Жироной»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в своём аккаунте в социальной сети показал рассечение, которое он получил в матче 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1).

Французский форвард получил повреждение на 88-й минуте встречи с «Жироной» после удара по лицу от Витора Рейса в штрафной гостей. Главный судья Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол в указанном эпизоде и не назначил 11-метровый удар в пользу «сливочных».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

