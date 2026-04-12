Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналдо: у сборной Бразилии больше шансов на победу на ЧМ, чем у 95% команд мира

Комментарии

Экс-нападающий мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Бразилии Роналдо поделился ожиданиями от выступления «селесао» под руководством тренера Карло Анчелотти на чемпионате мира — 2026.

«У нас есть Вини‑младший в «Реале», Рафинья — в «Барселоне», Эстевао — в «Челси». Все они великолепны: ярко проявляют себя в топовых европейских клубах и уже накопили солидный опыт.

Думаю, у сборной есть реальный шанс на чемпионате мира. Я действительно верю в Анчелотти — это один из величайших тренеров в истории.

Станем ли мы чемпионами? Это очень сложно, но шанс есть — и он куда выше, чем у подавляющего большинства сборных. У нас гораздо больше шансов, чем у 95 % команд мира», — приводит слова Роналдо Tribuna.

Сборная Бразилии на чемпионате мира — 2026 сыграет в группе C вместе со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android