Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Победа в матче с ЦСКА стала третьей для «Сочи» в нынешнем сезоне РПЛ
«Сочи» обыграл ЦСКА в матче 24-го тура Мир РПЛ со счётом 1:0. Эта победа стала третьей для сочинской команды в нынешнем сезоне соревнования.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

До игры с красно-синими «Сочи» выиграл у «Пари НН» (2:1) в 11-м туре РПЛ. Эта встреча состоялась 5 октября. 27 октября подопечные Игоря Осинькина победили «Ахмат» со счётом 4:2. В остальных матчах «Сочи» 18 раз потерпел поражение и три раза разделил очки с соперником.

Единственный мяч во встрече с ЦСКА забил на 11-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич, реализовав 11-метровый удар.

После 24 матчей чемпионата России сочинская команда заработала 12 очков и располагается на последней, 16-й строчке.

