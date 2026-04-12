Победа в матче с ЦСКА стала третьей для «Сочи» в нынешнем сезоне РПЛ

«Сочи» обыграл ЦСКА в матче 24-го тура Мир РПЛ со счётом 1:0. Эта победа стала третьей для сочинской команды в нынешнем сезоне соревнования.

До игры с красно-синими «Сочи» выиграл у «Пари НН» (2:1) в 11-м туре РПЛ. Эта встреча состоялась 5 октября. 27 октября подопечные Игоря Осинькина победили «Ахмат» со счётом 4:2. В остальных матчах «Сочи» 18 раз потерпел поражение и три раза разделил очки с соперником.

Единственный мяч во встрече с ЦСКА забил на 11-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич, реализовав 11-метровый удар.

После 24 матчей чемпионата России сочинская команда заработала 12 очков и располагается на последней, 16-й строчке.

