Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Карседо объяснил отсутствие Ливая Гарсии в составе «Спартака» на матч с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал выбор стартового состава на матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

Ливай Гарсия остаётся в запасе, Манфред Угальде в старте. Прокомментируйте выбор состава на матч.
— Мы сделали несколько изменений. Это зависит от разных факторов, в том числе от нашей расстановки, соперников. У нас большой состав, который позволяет делать разный выбор, в этой игре он таков. Уверен, футболисты выйдут с правильным настроем и покажут то, что нужно.

— Может ли повлиять на результат, что у «Спартака» второй выезд за неделю?
— Конечно, приятнее играть дома. Но расписание такое, какое есть. Прекрасно знаем, что «Ростов» хорош на своём поле. По‑прежнему наша цель — три очка, мы постараемся их добыть», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

«Зарплата очень большая». А что с новым контрактом Барко в «Спартаке»?
