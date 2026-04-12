Жоао Виктор повторил антирекорд ЦСКА 2000 года

Бразильский защитник ЦСКА Жоао Виктор стал автором худшей серии среди игроков клуба, проиграв пять матчей подряд в РПЛ, выходя в старте. Это событие стало первым подобным с мая 2000 года, когда сразу три футболиста — Сергей Семак, Дмитрий Хомуха и Рустем Булатов — также потерпели поражения в пяти стартовых матчах. Данные приводит Opta Sports.

ЦСКА уступил во всех четырёх матчах после рестарта РПЛ с участием Жоао Виктора в основном составе.

Сегодня, 12 апреля, армейцы потерпели поражение от «Сочи» на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве со счётом 0:1. На 11-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич успешно реализовал пенальти.

По итогам 24 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в таблице.