Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Жоао Виктор повторил антирекорд ЦСКА 2000 года

Комментарии

Бразильский защитник ЦСКА Жоао Виктор стал автором худшей серии среди игроков клуба, проиграв пять матчей подряд в РПЛ, выходя в старте. Это событие стало первым подобным с мая 2000 года, когда сразу три футболиста — Сергей Семак, Дмитрий Хомуха и Рустем Булатов — также потерпели поражения в пяти стартовых матчах. Данные приводит Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

ЦСКА уступил во всех четырёх матчах после рестарта РПЛ с участием Жоао Виктора в основном составе.

Сегодня, 12 апреля, армейцы потерпели поражение от «Сочи» на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве со счётом 0:1. На 11-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич успешно реализовал пенальти.

По итогам 24 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в таблице.

