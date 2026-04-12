Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Осасуна — Бетис, результат матча 12 апреля 2026, счёт 1:1, 31-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Бетис» не смог победить «Осасуну» в 31-м туре Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Осасуна» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Сесма Эспиноса. Игра завершилась вничью — 1:1.

Испания — Примера . 31-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Эззалзули – 7'     1:1 Будимир – 40'    

На седьмой минуте вингер «Бетиса» Абде Эззалзули открыл счёт в матче. На 40-й минуте нападающий «Осасуны» Анте Будимир восстановил равенство в счёте, реализовав пенальти.

«Бетис» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе севильского клуба 46 набранных очков в 31 туре. «Осасуна» располагается на девятой строчке в таблице Ла Лиги с 39 очками.

