ЦСКА обратился к болельщикам после поражения в матче с «Сочи»

ЦСКА в телеграм-канале поблагодарил болельщиков после проигранного матча с «Сочи» в 24-м туре Мир РПЛ со счётом 0:1.

«Сегодня вы были лучшими. Спасибо, армейцы», — написано в сообщении красно-синих.

На 11-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич забил гол, реализовав 11-метровый удар.

После 24 матчей чемпионата России подопечные Фабио Челестини набрали 42 очка и занимают пятое место. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Эта встреча состоится в субботу, 18 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

Материалы по теме Победа в матче с ЦСКА стала третьей для «Сочи» в нынешнем сезоне РПЛ

