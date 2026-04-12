Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
ЦСКА обратился к болельщикам после поражения в матче с «Сочи»

ЦСКА обратился к болельщикам после поражения в матче с «Сочи»
ЦСКА в телеграм-канале поблагодарил болельщиков после проигранного матча с «Сочи» в 24-м туре Мир РПЛ со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

«Сегодня вы были лучшими. Спасибо, армейцы», — написано в сообщении красно-синих.

На 11-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич забил гол, реализовав 11-метровый удар.

После 24 матчей чемпионата России подопечные Фабио Челестини набрали 42 очка и занимают пятое место. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Эта встреча состоится в субботу, 18 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

