«Ростов» — «Спартак»: Роман Зобнин открыл счёт в матче на восьмой минуте

В эти минуты проходит матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ростов» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступает Алексей Сухой (Люберцы). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте полузащитник Роман Зобнин вывел «Спартак» вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 41 очко в 23 играх, а отставание от «Локомотива» с третьей строчки составляет три очка. «Ростов» с 25 набранными очками располагается на 10-м месте.