Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек ЦСКА Кисляк: Мойзесу доверяет команда, трибуны его поддержали

Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился мнением о роли фигуры защитника Мойзеса в стане красно-синих.

«Мойзес всегда важная фигура в раздевалке и на поле. Сегодня он вышел, и трибуны его поддержали. Ему доверяет команда, тренеры», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Мойзес был отстранён от тренировок с основной командой армейцев. Данное решение было принято клубом из-за словесной перепалки защитника с главным тренером команды Фабио Челестини, которая произошла сразу после матча Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4) в раздевалке.

Отметим, Мойзес вышел на замену в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (0:1).

Материалы по теме
ЦСКА обратился к болельщикам после поражения в матче с «Сочи»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android