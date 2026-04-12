Хавбек ЦСКА Кисляк: Мойзесу доверяет команда, трибуны его поддержали

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился мнением о роли фигуры защитника Мойзеса в стане красно-синих.

«Мойзес всегда важная фигура в раздевалке и на поле. Сегодня он вышел, и трибуны его поддержали. Ему доверяет команда, тренеры», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Мойзес был отстранён от тренировок с основной командой армейцев. Данное решение было принято клубом из-за словесной перепалки защитника с главным тренером команды Фабио Челестини, которая произошла сразу после матча Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4) в раздевалке.

Отметим, Мойзес вышел на замену в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (0:1).

