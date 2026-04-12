«Тоттенхэм» уступил «Сандерленду» и остался в зоне вылета АПЛ

Завершён матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Сандерленд» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «чёрные коты». Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Джонс.

Норди Мукиэле забил за «Сандерленд» на 61-й минуте.

После этой игры «Сандерленд» с 46 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «чёрные коты» 19 апреля на выезде встретятся с «Астон Виллой», «шпоры» 18 апреля примут «Брайтон энд Хоув Альбион».