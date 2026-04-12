«Для ЦСКА это недопустимо». Кисляк отреагировал на поражение от «Сочи»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о поражении армейцев от «Сочи» (0:1) в 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Цыганок.

«Пытаемся найти причину. Понимаем, что для ЦСКА это недопустимо, стараемся исправить ситуацию. «Сочи» переиграл нас разве что голом. Может быть, и в первые 15 минут, но весь остальной матч мы доминировали. Хромала реализация. Не стоит сетовать на судейство — если назначали пенальти, наверное, он был», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.