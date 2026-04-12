«Мы не «Бавария, но будем бороться». Осинькин — о прописке «Сочи» в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о прописке команды в Мир Российской Премьер-Лиге после победного матча 24-го тура с ЦСКА. Сочинская команда заработала 12 очков после 24 игр и располагается на последней, 16-й строчке.

«Не всё даётся легко. Много сложных моментов в команде — психология, удача отворачивается. Мы разговариваем, мотивируем. Не хотим участвовать в тех рекордах, о которых говорят. А что касается моего состояния, к сожалению, я уже так второй год.

Мы понимаем, что победа над ЦСКА не без фарта. Тут не так много команд отбирают очки у ЦСКА. Не знаю, где начинается чудо и математика, чтобы мы остались в РПЛ. Осталось шесть матчей, мы не «Бавария», но будем бороться. Впереди тяжелейший матч с «Ростовом», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.