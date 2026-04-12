Кисляк — о пенальти «Сочи» в ворота ЦСКА: наша любимая ЭСК разберётся

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился мнением о пенальти, назначенном в ворота красно-синих в начале матча 24-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (0:1). На 11-й минуте нападающий соперника Мартин Крамарич реализовал 11-метровый удар.

«Это не мне судить. Разберётся наша любимая ЭСК», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 24 матчей чемпионата России подопечные Фабио Челестини набрали 42 очка и занимают пятое место. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Эта встреча состоится в субботу, 18 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

