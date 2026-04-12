Челестини — о поражении ЦСКА от «Сочи»: не видел ни одного игрока, кто бы не боролся

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение команды в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Сочи» со счётом 0:1. Единственный мяч на 11-й минуте забил с пенальти нападающий Мартин Крамарич.

— Можно ли назвать сегодняшнюю игру позором?

— Мы провели плохой матч. Последняя неделя была тяжёлая, во втором тайме игроки были опустошены. Но я не видел ни одного игрока, который бы не боролся. Давайте назовём этот матч плохим, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 24 матчей чемпионата России подопечные Фабио Челестини набрали 42 очка и занимают пятое место. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Эта встреча состоится в субботу, 18 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

