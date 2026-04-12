Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини — о поражении ЦСКА от «Сочи»: не видел ни одного игрока, кто бы не боролся

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение команды в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Сочи» со счётом 0:1. Единственный мяч на 11-й минуте забил с пенальти нападающий Мартин Крамарич.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

— Можно ли назвать сегодняшнюю игру позором?
— Мы провели плохой матч. Последняя неделя была тяжёлая, во втором тайме игроки были опустошены. Но я не видел ни одного игрока, который бы не боролся. Давайте назовём этот матч плохим, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 24 матчей чемпионата России подопечные Фабио Челестини набрали 42 очка и занимают пятое место. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Эта встреча состоится в субботу, 18 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

Материалы по теме
Кисляк — о пенальти «Сочи» в ворота ЦСКА: наша любимая ЭСК разберётся

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android