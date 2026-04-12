Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Ноттингем Форест — Астон Вилла: результат матча 12 апреля 2026, счёт 1:1, 32-й тур АПЛ 2025/2026

«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» сыграли вничью в 32-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Солсбери.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Мурилло – 23'     1:1 Н. Уильямс – 38'    

Мурилло на 23-й минуте отметился автоголом и обеспечил гостям преимущество. Неко Уильямс на 38-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Ноттингем Форест» с 33 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Астон Вилла» с 55 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «лесники» 19 апреля примут «Бёрнли», «вилланы» в тот же день дома сыграют с «Сандерлендом».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
