«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» сыграли вничью в 32-м туре АПЛ

Завершён матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Солсбери.

Мурилло на 23-й минуте отметился автоголом и обеспечил гостям преимущество. Неко Уильямс на 38-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Ноттингем Форест» с 33 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Астон Вилла» с 55 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «лесники» 19 апреля примут «Бёрнли», «вилланы» в тот же день дома сыграют с «Сандерлендом».