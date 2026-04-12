Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини ответил, когда Мойзес вернётся в основной состав

Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини ответил, когда защитник армейцев Мойзес вернётся в основной состав. Во встрече 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие уступили «Сочи» (0:1), игрок вышел на замену на 78-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

«Я выполняю роль тренера и ставлю игроков, которых считаю нужным. Мойзес вернулся в команду, он в моём расположении, когда посчитаю, что он нужен на поле, тот выйдет. Как и с остальными игроками.

Мойзес вышел с желанием помогать команде. Для меня это самое важное. Он сыграл 15 минут, но мне важно, чтобы они следовали плану. Это то, что и было», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android