Тренер ЦСКА Челестини ответил, когда Мойзес вернётся в основной состав

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини ответил, когда защитник армейцев Мойзес вернётся в основной состав. Во встрече 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие уступили «Сочи» (0:1), игрок вышел на замену на 78-й минуте.

«Я выполняю роль тренера и ставлю игроков, которых считаю нужным. Мойзес вернулся в команду, он в моём расположении, когда посчитаю, что он нужен на поле, тот выйдет. Как и с остальными игроками.

Мойзес вышел с желанием помогать команде. Для меня это самое важное. Он сыграл 15 минут, но мне важно, чтобы они следовали плану. Это то, что и было», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов