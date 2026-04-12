Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Челестини выразил надежду, что Акинфеев сыграет в следующем матче ЦСКА в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выразил надежду, что голкипер Игорь Акинфеев сможет выйти на поле в следующем матче команды. Акинфеев продолжает восстановление после травмы, полученной в игре 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1).

«Надеюсь, Игорь Акинфеев сможет сыграть с «Крыльями». Но он сам скажет, готов ли присоединиться к нам. У него достаточно опыта для этого», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 12 апреля, ЦСКА потерпел поражение от «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ сезона-2025/2026. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Главным арбитром был Сергей Цыганок. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. На 11-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич реализовал пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

После 24 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в таблице.

