Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристал Пэлас — Ньюкасл Юнайтед: результат матча 12 апреля 2026, счёт 2:1, 32-й тур АПЛ 2025/2026

«Кристал Пэлас» вырвал победу у «Ньюкасл Юнайтед» в 32-м туре АПЛ
Комментарии

Окончен матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «стекольщиков». Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Осула – 43'     1:1 Матета – 80'     2:1 Матета – 90+4'    

Уильям Осула вывел гостей вперёд на 43-й минуте. Жан-Филипп Матета забил ответный мяч на 80-й минуте, а на 90+4-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 42 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 14-й строчке, у этой команды тоже 42 очка.

В следующем туре «стекольщики» 20 ареля примут «Вест Хэм Юнайтед», «сороки» 18 ареля дома сыграют с «Борнмутом».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android