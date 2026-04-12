«Кристал Пэлас» вырвал победу у «Ньюкасл Юнайтед» в 32-м туре АПЛ

Окончен матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «стекольщиков». Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Уильям Осула вывел гостей вперёд на 43-й минуте. Жан-Филипп Матета забил ответный мяч на 80-й минуте, а на 90+4-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 42 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 14-й строчке, у этой команды тоже 42 очка.

В следующем туре «стекольщики» 20 ареля примут «Вест Хэм Юнайтед», «сороки» 18 ареля дома сыграют с «Борнмутом».