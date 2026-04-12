Генич отреагировал на серию ничейных результатов в 24-м туре РПЛ

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о серии ничейных результатов в 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Жаль, ЦСКА подпортил всю красоту этого тура. Перемирие», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Из шести завершившихся матчей 24-го тура чемпионата России пять закончились вничью. Единственную победу одержала команда «Сочи», переигравшая ЦСКА со счётом 1:0.

Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка. Второе место занимает «Зенит», набравший 51 очко. Командам предстоит встретиться между собой сегодня, 12 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Тройку лидеров замыкает «Локомотив», заработавший 45 очков.