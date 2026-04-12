Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челси — Манчестер Сити: стартовые составы команд на матч 32-го тура АПЛ 2025/2026, 12 апреля 2026

«Челси» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 32-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Фофана, Кукурелья, Гюсто, Хато, Кайседо, Палмер, Сантос, Нету, Педро, Эстевао.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, О'Райли, Гехи, Хусанов, Семеньо, Родри, Доку, Силва, Холанд, Шерки.

На данный момент «синие» с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» с 61 очком располагаются на второй строчке, у них есть игра в запасе.

В 33-м туре АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед» (18 апреля), а «Манчестер Сити» — с «Арсеналом» (19 апреля).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android