«Челси» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 32-го тура АПЛ

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Фофана, Кукурелья, Гюсто, Хато, Кайседо, Палмер, Сантос, Нету, Педро, Эстевао.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, О'Райли, Гехи, Хусанов, Семеньо, Родри, Доку, Силва, Холанд, Шерки.

На данный момент «синие» с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» с 61 очком располагаются на второй строчке, у них есть игра в запасе.

В 33-м туре АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед» (18 апреля), а «Манчестер Сити» — с «Арсеналом» (19 апреля).