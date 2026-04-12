Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Что это было? Уйма вопросов». Мостовой — об игре ЦСКА в матче с «Сочи»

«Что это было? Уйма вопросов». Мостовой — об игре ЦСКА в матче с «Сочи»
Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на поражение ЦСКА в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Сочи» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

«У ЦСКА весной случилась какая-то поломка. Как машина, которая вроде едет, но что-то постоянно стучит. У меня один вопрос после матча: что это было? Я не увидел ЦСКА с горящими глазами, который был даже совсем недавно. Я не увидел эти глаза. ЦСКА нагнетал, давил, но не было футбольной злости. У многих глаза какие-то бездушные. Не знаю, с чем это связано. Они проиграли «Сочи», который уже в ФНЛ. Уйма вопросов к ЦСКА», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 матчей чемпионата России красно-синие набрали 42 очка и занимают пятое место. Сочинская команда заработала 12 очков и располагается на последней, 16-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android