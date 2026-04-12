«Что это было? Уйма вопросов». Мостовой — об игре ЦСКА в матче с «Сочи»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на поражение ЦСКА в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Сочи» (0:1).

«У ЦСКА весной случилась какая-то поломка. Как машина, которая вроде едет, но что-то постоянно стучит. У меня один вопрос после матча: что это было? Я не увидел ЦСКА с горящими глазами, который был даже совсем недавно. Я не увидел эти глаза. ЦСКА нагнетал, давил, но не было футбольной злости. У многих глаза какие-то бездушные. Не знаю, с чем это связано. Они проиграли «Сочи», который уже в ФНЛ. Уйма вопросов к ЦСКА», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 матчей чемпионата России красно-синие набрали 42 очка и занимают пятое место. Сочинская команда заработала 12 очков и располагается на последней, 16-й строчке.