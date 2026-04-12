Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему не играют Попович и Алвес

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил, почему не играют полузащитники Матия Попович и Матеус Алвес.

«Алвес был одним из наших лучших игроков, но мы говорим о шестимесячной давности. Он забил «Краснодару», поэтому сыграл в следующем матче. Но сейчас я отдаю приоритет другим игрокам, то же самое с Поповичем. Это моё решение, сейчас Глебов излучает больше уверенности на этой позиции», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 24 матчей чемпионата России подопечные Фабио Челестини набрали 42 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Эта встреча состоится в субботу, 18 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

