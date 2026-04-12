Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Главный тренер ЦСКА Челестини: хочу выиграть Кубок России

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос, за кого он болел в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Красно-белые победили — 0:0 (7:6 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

— За кого болели в серии «Спартак» — «Зенит»?
— Болею только за ЦСКА. Я просто хочу выиграть Кубок, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА 6 мая.

Напомним, красно-синие являются действующими обладателями Кубка. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

