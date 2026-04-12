Главный тренер ЦСКА Челестини: хочу выиграть Кубок России

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос, за кого он болел в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Красно-белые победили — 0:0 (7:6 пен.).

— За кого болели в серии «Спартак» — «Зенит»?

— Болею только за ЦСКА. Я просто хочу выиграть Кубок, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА 6 мая.

Напомним, красно-синие являются действующими обладателями Кубка. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.