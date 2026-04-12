Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
«Воздалось за то, что в прошлом матче не забили». Заика — о победе «Сочи» над ЦСКА в РПЛ

Комментарии

Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (1:0) в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

«Всегда стремимся к победам, но не всегда получается. С каждым матчем всё лучше выглядели. Сегодня, наверное, воздалось за то, что в прошлом матче не забили. Реализовали момент, дотерпели. Спасибо большое вратарю в очередной раз.

Настроение? Боевое. Всегда играем за клуб, за имя, чтобы стыдно не было. Смысла выходить на поле нет, если не верить, что всё получится», — сказал Заика в эфире «Матч ТВ».

После 24 матчей чемпионата России красно-синие набрали 42 очка и занимают пятое место. Сочинская команда заработала 12 очков и располагается на последней, 16-й строчке.

Материалы по теме
ЦСКА умудрился проиграть худшей команде РПЛ. Как?!
ЦСКА умудрился проиграть худшей команде РПЛ. Как?!
