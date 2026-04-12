«Зенит» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Джон, Соболев, Глушенков.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Кордоба.

После 23 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 52 очка и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре команда Сергея Семака победила «Крылья Советов» со счётом 2:1, а подопечные Мурада Мусаева выиграли у «Ахмата» со счётом 1:0.