Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Роман Зобнин стал четвёртым игроком в истории «Спартака», забившим в своём 300-м матче

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин стал четвёртым игроком в истории красно-белых, забившим в своём 300-м матче за клуб. Капитан москвичей отличился на восьмой минуте игры 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Ростовом». На момент выхода новости счёт во встрече 1:0 в пользу «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

«Капитан вошёл в уникальный список игроков, которые забивали в 300-м матче за «Cпартак». Браво!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Ранее в 300-м матче за красно-белых забивали Юрий Гаврилов, Фёдор Черенков, Сергей Родионов и Егор Титов.

В нынешнем сезоне Зобнин провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Роман Шишкин: «Спартак» не показывает фееричный футбол, но есть результат
