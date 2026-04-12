Роман Зобнин стал четвёртым игроком в истории «Спартака», забившим в своём 300-м матче

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин стал четвёртым игроком в истории красно-белых, забившим в своём 300-м матче за клуб. Капитан москвичей отличился на восьмой минуте игры 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Ростовом». На момент выхода новости счёт во встрече 1:0 в пользу «Спартака».

«Капитан вошёл в уникальный список игроков, которые забивали в 300-м матче за «Cпартак». Браво!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Ранее в 300-м матче за красно-белых забивали Юрий Гаврилов, Фёдор Черенков, Сергей Родионов и Егор Титов.

В нынешнем сезоне Зобнин провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.