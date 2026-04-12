Созин: что ещё должно произойти с ЦСКА, чтобы руководство решилось на серьёзные перемены?

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о положении дел в ЦСКА после поражения команды от «Сочи» (0:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

«Всё, что происходит в ЦСКА, перестало удивлять. А главное — перестало быть тайной, происходящее в раздевалке вышло за её пределы. Ссора с Мойзесом, его отстранение, команда перестала принимать Челестини…

Решить проблему в зародыше должно было руководство клуба. Ещё на зимних сборах. Но там всё упустили и довели до абсурда. Лидер должен быть не только в раздевалке, он должен быть и в клубе в целом. Президент, который примет жёсткое решение. Не знаю, каким оно должно было быть, главное, что его в итоге не было вообще. Так бывает, когда нет одного человека, ответственного за всё.

Теперь команда не принимает тренера, тренер не ставит ключевого футболиста в состав, а потом проигрывает 0:1 дома худшей команде лиги. Сезон потерян, хотя амбиции у ЦСКА были чемпионские. Пять мячей с «Крыльями»? Это не показатель. Пять матчей из семи ЦСКА проиграл, практически во всех матчах РПЛ весной команда была хуже соперника. Что ещё должно произойти с клубом, чтобы в руководстве решились на серьёзные перемены?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».