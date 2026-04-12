«Ростов» — «Спартак»: Мохаммад Мохеби сравнял счёт на 42-й минуте матча РПЛ 2025/2026

Комментарии

В эти минуты идёт матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ростов» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступает Алексей Сухой (Люберцы). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

Нападающий хозяев Мохаммад Мохеби сравнял счёт, реализовав пенальти на 42-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на восьмой минуте.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 41 очко в 23 играх. «Ростов» с 25 набранными очками располагается на 10-м месте.

В предыдущем туре команда Хуана Карлоса Карседо в домашнем матче одержала победу над «Локомотивом» со счётом 2:1, а подопечные Джонатана Альбы на выезде победили «Пари НН» (1:0).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Карседо объяснил отсутствие Ливая Гарсии в составе «Спартака» на матч с «Ростовом»
