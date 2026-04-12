Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ростовом»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил решение Алексея Сухого назначить пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Ростовом». Встреча проходит в эти минуты. На данный момент счёт в матче 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

«Со своей позиции Сухой не мог видеть всей картины, обзор ему перекрывал игрок «Спартака». Ассистент, думаю, тоже вряд ли видел. С его позиции складывалось ощущение, что в мяч играл Джику. Москалёв правильно позвал Сухого к монитору. На повторе видно, что Джику не успел сыграть в мяч — это сделал Роналдо. Получилась накладка. Сухой после просмотра верно назначил 11-метровый и показал жёлтую Джику за грубую игру. Хорошее решение Москалёва, хоть и несложное. Сложнее было увидеть фол на поле», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Спартак» играет вничью с «Ростовом»! Но всё равно догоняет ЦСКА в таблице! LIVE
