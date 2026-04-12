Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ростовом»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил решение Алексея Сухого назначить пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Ростовом». Встреча проходит в эти минуты. На данный момент счёт в матче 1:1.

«Со своей позиции Сухой не мог видеть всей картины, обзор ему перекрывал игрок «Спартака». Ассистент, думаю, тоже вряд ли видел. С его позиции складывалось ощущение, что в мяч играл Джику. Москалёв правильно позвал Сухого к монитору. На повторе видно, что Джику не успел сыграть в мяч — это сделал Роналдо. Получилась накладка. Сухой после просмотра верно назначил 11-метровый и показал жёлтую Джику за грубую игру. Хорошее решение Москалёва, хоть и несложное. Сложнее было увидеть фол на поле», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.