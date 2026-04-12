«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: Мастури вывел гостей вперёд на 63-й минуте

В эти минуты идёт матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют московский «Локомотив» и «Динамо» из Махачкалы. Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников. На данный момент счёт 1:0 в пользу динамовцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 63-й минуте Хазем Мастури реализовал пенальти и вывел динамовцев вперёд.

На данный момент железнодорожники с 44 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Махачкалы с 22 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре красно-зелёные 18 апреля на выезде сыграют с «Оренбургом», бело-голубые 19 апреля примут «Зенит».