«Наполи» не смог обыграть «Парму» в матче 32-го тура Серии А

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Пармой» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Ди Белло. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Габриэл Стрефезза. Полузащитник хозяев поля отличился в начале встречи на первой минуте. Во втором тайме на 60-й минуте хавбек неаполитанцев Скотт Мактоминей сравнял счёт.

«Парма» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 36 набранных очков в 32 встречах. «Наполи» с 66 очками располагается на второй строчке.