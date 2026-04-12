Главная Футбол Новости

Парма — Наполи, результат матча 12 апреля 2026, счет 1:1, 32-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» не смог обыграть «Парму» в матче 32-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Пармой» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Ди Белло. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Стрефезза – 1'     1:1 Мактоминей – 60'    

Первый гол в матче забил Габриэл Стрефезза. Полузащитник хозяев поля отличился в начале встречи на первой минуте. Во втором тайме на 60-й минуте хавбек неаполитанцев Скотт Мактоминей сравнял счёт.

«Парма» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 36 набранных очков в 32 встречах. «Наполи» с 66 очками располагается на второй строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Милан» скинули со второго места в Серии А. Как же круто сработала замена Конте!
