Стали известны условия увольнения Артеты из «Арсенала» и имя возможного преемника — MD

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета может быть уволен со своей должности, если клуб не выиграет английскую Премьер-лигу или Лигу чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

Сомнения руководства лондонского клуба возникли, учитывая значительные финансовые вложения, сделанные за несколько сезонов, в которых команда не может завоевать каких-либо крупных трофеев.

Руководство клуба уже нашло кандидата для возможной замены. Новым тренером может стать Сеск Фабрегас, возглавляющий итальянский «Комо», чья команда ведёт борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон.

Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. Действующее трудовое соглашение тренера с клубом рассчитано до 20 июня 2027 года.