Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны условия увольнения Артеты из «Арсенала» и имя возможного преемника — MD

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета может быть уволен со своей должности, если клуб не выиграет английскую Премьер-лигу или Лигу чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

Сомнения руководства лондонского клуба возникли, учитывая значительные финансовые вложения, сделанные за несколько сезонов, в которых команда не может завоевать каких-либо крупных трофеев.

Руководство клуба уже нашло кандидата для возможной замены. Новым тренером может стать Сеск Фабрегас, возглавляющий итальянский «Комо», чья команда ведёт борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон.

Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. Действующее трудовое соглашение тренера с клубом рассчитано до 20 июня 2027 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android