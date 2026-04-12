Фото: Валерий Карпин присутствует на матче «Ростова» со «Спартаком»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «Ростов» играет со «Спартаком». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступает Алексей Сухой (Люберцы). На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

Карпин тренировал «Спартак» с 2012 по 2014 год. В «Ростове» специалист работал с 2017 по 2021 год.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 41 очко в 23 играх. «Ростов» с 25 набранными очками располагается на 10-м месте.

В предыдущем туре команда Хуана Карлоса Карседо в домашнем матче одержала победу над «Локомотивом» со счётом 2:1, а подопечные Джонатана Альбы на выезде победили «Пари НН» (1:0).