Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Фото: Валерий Карпин присутствует на матче «Ростова» со «Спартаком»

Фото: Валерий Карпин присутствует на матче «Ростова» со «Спартаком»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «Ростов» играет со «Спартаком». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступает Алексей Сухой (Люберцы). На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

Карпин тренировал «Спартак» с 2012 по 2014 год. В «Ростове» специалист работал с 2017 по 2021 год.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 41 очко в 23 играх. «Ростов» с 25 набранными очками располагается на 10-м месте.

В предыдущем туре команда Хуана Карлоса Карседо в домашнем матче одержала победу над «Локомотивом» со счётом 2:1, а подопечные Джонатана Альбы на выезде победили «Пари НН» (1:0).

Роман Зобнин стал четвёртым игроком в истории «Спартака», забившим в своём 300-м матче
