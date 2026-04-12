«Локомотив» избежал поражения от махачкалинского «Динамо» в 24-м туре РПЛ

Окончен матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли московский «Локомотив» и «Динамо» из Махачкалы. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников.

На 63-й минуте Хазем Мастури реализовал пенальти и вывел динамовцев вперёд. Сесар Монтес на 87-й минуте забил ответный мяч «Локомотива».

Железнодорожники с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Махачкалы с 23 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре красно-зелёные 18 апреля на выезде сыграют с «Оренбургом», бело-голубые 19 апреля примут «Зенит».