Московское «Торпедо» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в 28-м туре Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Торпедо» и тульский «Арсенал». Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матвей Заика. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Первый гол забил Игорь Горбунов. Полузащитник тульской команды отличился во втором тайме на 65-й минуте. В конце встречи на 86-й минуте нападающий «Торпедо» Дмитрий Цыпченко сравнял счёт.

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 36 очков в 28 встречах. Московское «Торпедо» с 35 очками в 28 играх располагается на 12-й строчке.