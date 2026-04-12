Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Торпедо М — Арсенал Т, результат матча 12 апреля 2026, счет 1:1, 28-й тур Первой лиги 2025/2026

Московское «Торпедо» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в 28-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Торпедо» и тульский «Арсенал». Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матвей Заика. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 28-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула
0:1 Горбунов – 65'     1:1 Цыпченко – 86'    

Первый гол забил Игорь Горбунов. Полузащитник тульской команды отличился во втором тайме на 65-й минуте. В конце встречи на 86-й минуте нападающий «Торпедо» Дмитрий Цыпченко сравнял счёт.

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 36 очков в 28 встречах. Московское «Торпедо» с 35 очками в 28 играх располагается на 12-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
«Кубань» при смерти, «Торпедо» и продажа имени арены, мемище из «Урала-2». Главное в ФНЛ
