Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Эдуард Мор: бить тревогу по ЦСКА не нужно, но ждали большего

Бывший российский футболист Эдуард Мор высказался о результатах ЦСКА после поражения армейцев в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

«Очень неожиданное поражение ЦСКА. Поначалу армейцы недооценили «Сочи», потому что сочинцы начали очень мощно. Потом ЦСКА пришёл в себя и играл хорошо. Создавали моменты, но где-то не везло, вратарь творил чудеса. Так бывает.

Бить тревогу по ЦСКА не нужно, но ждали большего. Возможно, осенью играли выше ожидаемого, а сейчас ниже. С учётом зимних трансферов все думали, что будут бороться за чемпионство. Когда в команде проходят такие вещи, как с Мойзесом, это сказывается на результатах», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Главный тренер ЦСКА Челестини: хочу выиграть Кубок России
