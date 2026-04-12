«Спартак» не смог переиграть «Ростов» в матче 24-го тура РПЛ

Завершился матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой (Люберцы). Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на восьмой минуте, а нападающий хозяев Мохаммад Мохеби сравнял счёт, реализовав пенальти на 42-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. «Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо в домашнем матче встретится с «Ахматом» (19 апреля), а подопечные Джонатана Альбы сыграют с «Сочи» (17 апреля).