В ЦСКА показали эмоции игроков в раздевалке после поражения от «Сочи»

Пресс-служба ЦСКА показала эмоции футболистов московского клуба после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

Отметим, армейцы проиграли четыре из шести матчей чемпионата России после зимней паузы.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 42 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. Сочинская команда заработала 12 очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 18 апреля.