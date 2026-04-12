Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
В ЦСКА показали эмоции игроков в раздевалке после поражения от «Сочи»

Пресс-служба ЦСКА показала эмоции футболистов московского клуба после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, армейцы проиграли четыре из шести матчей чемпионата России после зимней паузы.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 42 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. Сочинская команда заработала 12 очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 18 апреля.

