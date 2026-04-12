«Тоттенхэм» потерпел поражение в первом матче под руководством Де Дзерби
Поделиться
«Тоттенхэм Хотспур» со счётом 0:1 проиграл «Сандерленду» в 32-м туре АПЛ, это была первая игра лондонцев под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Специалист возглавил «шпор» 31 марта.
Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Сандерленд
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мукиэле – 61'
Итальянец ранее уже работал в английской Премьер-лиге, возглавляя «Брайтон». Предыдущим местом работы Де Дзерби был французский «Марсель», который он покинул в феврале 2026 года. Кроме того, он работал в «Шахтёре», «Сассуоло», «Беневенто» и «Палермо».
«Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «шпоры» примут «Брайтон энд Хоув Альбион» 18 апреля.
Комментарии
- 12 апреля 2026
-
19:18
-
19:16
-
19:10
-
19:08
-
18:59
-
18:58
-
18:57
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:43
-
18:39
-
18:36
-
18:31
-
18:25
-
18:25
-
18:17
-
18:08
-
18:04
-
18:02
-
17:56
-
17:55
-
17:53
-
17:50
-
17:39
-
17:34
-
17:27
-
17:24
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:14
-
17:07
-
17:03
-
17:01