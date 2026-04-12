Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
«Тоттенхэм» потерпел поражение в первом матче под руководством Де Дзерби

«Тоттенхэм Хотспур» со счётом 0:1 проиграл «Сандерленду» в 32-м туре АПЛ, это была первая игра лондонцев под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Специалист возглавил «шпор» 31 марта.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мукиэле – 61'    

Итальянец ранее уже работал в английской Премьер-лиге, возглавляя «Брайтон». Предыдущим местом работы Де Дзерби был французский «Марсель», который он покинул в феврале 2026 года. Кроме того, он работал в «Шахтёре», «Сассуоло», «Беневенто» и «Палермо».

«Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «шпоры» примут «Брайтон энд Хоув Альбион» 18 апреля.

