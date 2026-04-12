Игрок «Сочи» Кравцов прокомментировал пенальти в матче с ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал назначение пенальти в ворота ЦСКА (1:0) в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок.

«Мы здорово начали, хорошо, что быстро забили гол. Во втором тайме это преимущество отстояли и выиграли. Пенальти? Я сам не видел, но Слава Литвинов говорит, что ему наступили на ногу. Он у нас парень честный», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 матчей чемпионата России красно-синие набрали 42 очка и занимают пятое место. Сочинская команда заработала 12 очков и располагается на последней, 16-й строчке.