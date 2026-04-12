«Сандерленд» продлил серию «Тоттенхэма» без побед в АПЛ до 14 матчей

«Тоттенхэм Хотспур» со счётом 0:1 проиграл «Сандерленду» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «шпоры» не побеждают в чемпионате Англии уже на протяжении 14 игр.

Данная серия «Тоттенхэма» началась в 19-м туре ничьей с «Брентфордом» (0:0). После этого у «шпор» в АПЛ были встречи с «Сандерлендом» (1:1), «Борнмутом» (2:3), «Вест Хэм Юнайтед» (1:2), «Бёрнли» (2:2), «Манчестер Сити» (2:2), «Манчестер Юнайтед» (0:2), «Ньюкасл Юнайтед» (1:2), «Арсеналом» (1:4), «Фулхэмом» (1:2), «Кристал Пэлас» (1:3), «Ливерпулем» (1:1) и «Ноттингем Форест» (0:3). После этого лондонцы уступили во второй встрече с «чёрными котами».

«Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «шпоры» примут «Брайтон энд Хоув Альбион» 18 апреля.