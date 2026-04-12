«Ротор» минимально обыграл «Сокол» в матче 28-го тура Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Сокол» из Саратова. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артур Сагдиев. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Давид Давидян. Нападающий хозяев поля отличился в начале первого тайма на 11-й минуте.

«Сокол» занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. В активе команды 16 очков в 28 встречах. «Ротор» с 45 очками в 28 играх располагается на четвёртой строчке.