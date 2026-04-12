Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ротор — Сокол, результат матча 12 апреля 2026, счет 1:0, 28-й тур Первой лиги 2025/2026

«Ротор» минимально обыграл «Сокол» в матче 28-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Сокол» из Саратова. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артур Сагдиев. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 28-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Давидян – 11'    

Единственный гол в матче забил Давид Давидян. Нападающий хозяев поля отличился в начале первого тайма на 11-й минуте.

«Сокол» занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. В активе команды 16 очков в 28 встречах. «Ротор» с 45 очками в 28 играх располагается на четвёртой строчке.

«Ротор» снова рвётся в РПЛ. Парфёнов нашёл конспекты Талалаева!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android